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Цены на топливо 18 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Сегодня, 18 июня 2025 года (среда), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|61,04 грн (+9 коп.)
|А-95
|56,65 грн (+16 коп.)
|А-92
|54,61 грн (+38 коп.)
|ДТ
|53,55 грн (+19 коп.)
|Газ
|34,27 грн (+3 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|62,99
|59,99
|56,99
|35,99
|UPG
|59,90
|56,90
|53,40
|34,02
|WOG
|62,99
|59,99
|56,99
|35,98
|УКРНАФТА
|59,99
|56,99
|54,99
|52,99
|33,49
|SOCAR
|61,82
|58,66
|55,82
|35,65
|AMIC
|59,16
|56,62
|53,44
|33,91
|БРСМ-Нафта
|52,56
|49,59
|32,63
Напомним, Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.