Цены на топливо 19 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 19 июня 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 61,18 грн (+13 коп.) А-95 56,71 грн (+6 коп.) А-92 54,73 грн (+13 коп.) ДТ 53,77 грн (+22 коп.) Газ 34,28 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ OKKO 62,99 59,99 56,99 35,99 UPG 59,90 56,90 53,40 34,02 WOG 62,99 59,99 56,99 35,98 УКРНАФТА 59,99 56,99 54,99 53,99 33,49 SOCAR 61,82 58,66 55,82 34,65 AMIC 59,16 56,62 53,44 33,95 БРСМ-Нафта 52,56 49,66 32,68

Напомним, Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.