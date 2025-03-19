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Цены на топливо 19 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 19 марта 2025 (среда), в Украине средние цены на топливо существенно изменились.
- Бензин А-95 премиум: 59,52 грн (-49 коп.);
- Бензин А-95: 55,96 грн (-38 коп.);
- Бензин А-92: 53,16 грн (-47 коп.);
- Дизельное топливо: 54,54 грн (-29 коп.);
- Газ автомобильный: 36,64 грн (-12 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 55,90 грн;
- Бензин А-95: 53,90 грн;
- Дизельное топливо: 52,90 грн;
- Газ автомобильный: 36,13 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 56,07 грн;
- Бензин А-95: 54,07 грн;
- Бензин А-92: 52,87 грн;
- Дизельное топливо: 53,07 грн;
- Газ автомобильный: 35,80 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум: 61,82 грн;
- Бензин А-95: 57,99 грн;
- Дизельное топливо: 56,82 грн;
- Газ автомобильный: 37,32 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,82 грн;
- Бензин А-95: 56,38 грн;
- Дизельное топливо: 54,67 грн;
- Газ автомобильный: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 52,80 грн;
- Дизельное топливо: 50,24 грн;
- Газ автомобильный: 35,14 грн.
Напомним, падение спроса на топливо в начале года привело к сокращению количества импортеров нефтепродуктов. Наиболее ощутимым стало сокращение количества импортеров дизельного топлива. По состоянию на январь 2025 года его завозили только 132 компании против 242 импортеров год назад и 399 компаний в январе 2023-го.