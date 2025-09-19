Цены на топливо 19 сентября 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 19 сентября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,27 грн (0 коп.) А-95 58,73 грн (-1 коп.) А-92 56,83 грн (0 коп.) ДТ 55,88 грн (-1 коп.) Газ 34,32 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,65 AMIC 61,99 58,86 56,99 56,10 33,23 БРСМ-Нафта 53,96 50,62 32,50

