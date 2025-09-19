Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Цены на топливо 19 сентября 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Актуальные цены на топливо 19 сентября 2025 года

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 19 сентября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 63,27 грн (0 коп.)
А-95 58,73 грн (-1 коп.)
А-92 56,83 грн (0 коп.)
ДТ 55,88 грн (-1 коп.)
Газ 34,32 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99
UPG 61,90 58,90 55,90 34,02
WOG 64,99 61,99 58,99 35,98
УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99
SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,65
AMIC 61,99 58,86 56,99 56,10 33,23
БРСМ-Нафта 53,96 50,62 32,50

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют отказываться от российской сырой нефти, поскольку внутренний спрос на топливо растет после сезона муссонов, даже несмотря на то, что Нью-Дели возобновляет торговые переговоры с Вашингтоном.

Автор:
Татьяна Бессараб