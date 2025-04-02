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Цены на топливо 2 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

асс
Актуальные цены на топливо 2 апреля 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 2 апреля 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 59,27 грн (+3 коп.)
А-95 55,68 грн (+2 коп.)
А-92 52,79 грн (+11 коп.)
ДТ 54,37 грн (+1 коп.)
Газ 36,12 грн (-2 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ГП Газ
OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99
UPG 55,90 53,90 52,90 35,32
WOG 61,99 58,99 57,99 37,98
УКРНАФТА 55,84 53,84 52,84 52,84 34,99
SOCAR 60,82 57,66 56,82 36,82
AMIC 58,66 56,15 54,54 35,89
БРСМ-Нафта 52,86 50,11 34,56

Напомним, Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили должностных лиц предприятия в незаконном изготовлении горюче-смазочных материалов, что нанесло государству ущерб на почти 60 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб