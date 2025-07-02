Цены на топливо 2 июля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 2 июля 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,13 грн (+1 коп.) А-95 58,93 грн (+1 коп.) А-92 57,49 грн (+1 коп.) ДТ 55,86 грн (0 коп.) Газ 34,51 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 58,94 55,86 33,22 БРСМ-Нафта 54,22 50,86 32,92

Заметим, что в течение июля рынок ожидает плавного удешевления цен на бензин и дизель. Эксперты говорят, что эти виды топлива на АЗС начнут дешеветь уже во вторую неделю июля. А вот автогаз может несколько подорожать из-за ожидаемого роста котировок на Средиземноморских хабах. Детальнее о том, какими будут цены на АЗС, читайте в материале Delo.ua.