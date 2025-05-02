- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 2 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 2 мая 2025 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,55 грн (-8 коп.)
|А-95
|54,42 грн (-39 коп.)
|А-92
|51,93 грн (-68 коп.)
|ДТ
|53,18 грн (-36 коп.)
|Газ
|35,18 грн (-14 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|51,99
|33,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,70
|54,23
|34,73
|БРСМ-Нафта
|50,99
|49,34
|33,69
Напомним, 1 мая в Украине вступили в силу положения закона, согласно которому в бензине, реализуемом в местах оптовой и розничной торговли горючим, должны содержаться не менее 5% биоэтанола (в объемном соотношении).