Цены на топливо 20 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 20 февраля 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,19 грн (+1 коп.);

: 60,19 грн (+1 коп.); Бензин А-95 : 56,90 грн (+1 коп.);

: 56,90 грн (+1 коп.); Бензин А-92 : 54,06 грн (+7 коп.);

: 54,06 грн (+7 коп.); Дизельное топливо : 55,29 грн (+1 коп.);

: 55,29 грн (+1 коп.); Газ автомобильный : 37,05 грн (+1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 57,94 грн;

: 57,94 грн; Бензин А-95 : 55,94 грн;

: 55,94 грн; Бензин А-92 : 53,86 грн;

: 53,86 грн; Дизельное топливо : 54,46 грн;

: 54,46 грн; Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельное топливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,82 грн;

: 58,82 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельное топливо : 54,75 грн;

: 54,75 грн; Газ автомобильный : 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельное топливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобильный: 35,27 грн.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз из-за прекращения транзита нефти и газа из России.