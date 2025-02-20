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Цены на топливо 20 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

асс
Актуальные цены на горючее 20 февраля 2025 года. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 20 февраля 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум : 60,19 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-95 : 56,90 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-92 : 54,06 грн (+7 коп.);
  • Дизельное топливо : 55,29 грн (+1 коп.);
  • Газ автомобильный : 37,05 грн (+1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
  • Бензин А-95 : 56,00 грн;
  • Дизельное топливо : 55,00 грн;
  • Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум : 57,94 грн;
  • Бензин А-95 : 55,94 грн;
  • Бензин А-92 : 53,86 грн;
  • Дизельное топливо : 54,46 грн;
  • Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
  • Бензин А-95 : 59,49 грн;
  • Дизельное топливо : 57,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум : 58,82 грн;
  • Бензин А-95 : 56,49 грн;
  • Дизельное топливо : 54,75 грн;
  • Газ автомобильный : 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95 : 53,82 грн;
  • Дизельное топливо : 50,40 грн;
  • Газ автомобильный: 35,27 грн.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто   пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз   из-за прекращения транзита нефти и газа из России.

Автор:
Татьяна Бессараб