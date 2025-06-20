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Цены на топливо 20 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 20 июня 2025 года (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,03 грн (+85 коп.)
|А-95
|57,65 грн (+94 коп.)
|А-92
|55,67 грн (+94 коп.)
|ДТ
|54,70 грн (+93 коп.)
|Газ
|34,37 грн (+9 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|63,99
|60,99
|57,99
|35,99
|UPG
|60,90
|57,90
|54,40
|34,02
|WOG
|63,99
|60,99
|57,99
|35,98
|УКРНАФТА
|60,99
|57,99
|55,99
|54,99
|33,49
|SOCAR
|62,82
|59,66
|56,82
|34,65
|AMIC
|60,49
|58,04
|54,91
|33,97
|БРСМ-Нафта
|53,09
|50,12
|32,81
Напомним, Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.