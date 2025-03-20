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Цены на топливо 20 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 20 марта 2025 (четверг), в Украине средние цены на топливо существенно изменились.
- Бензин А-95 премиум: 59,36 грн (-16 коп.);
- Бензин А-95: 55,84 грн (-12 коп.);
- Бензин А-92: 53,02 грн (-14 коп.);
- Дизельное топливо: 54,47 грн (-7 коп.);
- Газ автомобильный: 36,60 грн (-3 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 55,90 грн;
- Бензин А-95: 53,90 грн;
- Дизельное топливо: 52,90 грн;
- Газ автомобильный: 36,13 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 55,79 грн;
- Бензин А-95: 53,79 грн;
- Бензин А-92: 52,79 грн;
- Дизельное топливо: 52,79 грн;
- Газ автомобильный: 35,79 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум: 60,82 грн;
- Бензин А-95: 57,99 грн;
- Дизельное топливо: 56,82 грн;
- Газ автомобильный: 37,32 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,82 грн;
- Бензин А-95: 56,33 грн;
- Дизельное топливо: 54,70 грн;
- Газ автомобильный: 36,18 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 52,80 грн;
- Дизельное топливо: 50,24 грн;
- Газ автомобильный: 35,05 грн.
Напомним, 20 марта цены на нефть выросли. Это произошло благодаря прогнозируемому росту спроса в Соединенных Штатах, где запасы топлива оказались меньше, чем предполагалось. Также отразилось ослабление курса доллара США.