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Цены на топливо 20 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 20 мая 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,70 грн (0 коп.)
|А-95
|54,47 грн (-14 коп.)
|А-92
|51,94 грн (-4 коп.)
|ДТ
|52,64 грн (-10 коп.)
|Газ
|35,15 грн (-6 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|36,99
|UPG
|55,40
|52,90
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|50,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,49
|55,25
|53,28
|34,36
|БРСМ-Нафта
|50,99
|49,12
|33,55
Напомним, мировые цены на нефть демонстрируют спад на фоне снижения кредитного рейтинга США агентством Moody's и обнародованных в Китае слабых данных по промышленному производству и розничным продажам. Аналитики увязывают эти факторы с повышенным риском глобального экономического замедления.