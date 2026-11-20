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Цены на топливо 20 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 20 ноября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|88,76 грн (-1,19 грн)
|А-95
|85,85 грн (-64 коп.)
|А-92
|81,91 грн (-90 коп.)
|ДТ
|100,27 грн (-56 коп.)
|Газ
|62,40 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|91,90
|88,90
|103,90
|64,90
|UPG
|85,90
|83,90
|98,30
|61,90
|WOG
|92,90
|89,90
|102,90
|63,50
|УКРНАФТА
|83,90
|83,90
|81,90
|98,90
|61,90
|SOCAR
|93,90
|90,90
|105,00
|64,90
|AMIC
|87,90
|84,01
|99,96
|63,24
|БРСМ-Нафта
|83,72
|97,43
|59,91
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.