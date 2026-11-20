Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 20 ноября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 88,76 грн (-1,19 грн) А-95 85,85 грн (-64 коп.) А-92 81,91 грн (-90 коп.) ДТ 100,27 грн (-56 коп.) Газ 62,40 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 91,90 88,90 103,90 64,90 UPG 85,90 83,90 98,30 61,90 WOG 92,90 89,90 102,90 63,50 УКРНАФТА 83,90 83,90 81,90 98,90 61,90 SOCAR 93,90 90,90 105,00 64,90 AMIC 87,90 84,01 99,96 63,24 БРСМ-Нафта 83,72 97,43 59,91