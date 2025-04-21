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Цены на топливо 21 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 21 апреля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,24 грн (+52 коп.)
|А-95
|54,33 грн (+87 коп.)
|А-92
|51,90 грн (-80 коп.)
|ДТ
|53,09 грн (+91 коп.)
|Газ
|35,21 грн (+55 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|54,99
|52,99
|51,99
|51,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|55,32
|53,23
|52,07
|35,06
|БРСМ-Нафта
|51,42
|49,21
|33,66
Напомним, в правительстве Чехии заявили, что после более чем 60 лет страна впервые стала независимой от российской нефти, поступавшей по нефтепроводу "Дружба". Теперь Чехия может перекачивать до 8 миллионов тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в стране. Это стало возможным благодаря завершению модернизации трансальпийского нефтепровода (TAL).