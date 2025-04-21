Цены на топливо 21 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 21 апреля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,24 грн (+52 коп.) А-95 54,33 грн (+87 коп.) А-92 51,90 грн (-80 коп.) ДТ 53,09 грн (+91 коп.) Газ 35,21 грн (+55 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 54,99 52,99 51,99 51,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 55,32 53,23 52,07 35,06 БРСМ-Нафта 51,42 49,21 33,66

Напомним, в правительстве Чехии заявили, что после более чем 60 лет страна впервые стала независимой от российской нефти, поступавшей по нефтепроводу "Дружба". Теперь Чехия может перекачивать до 8 миллионов тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в стране. Это стало возможным благодаря завершению модернизации трансальпийского нефтепровода (TAL).