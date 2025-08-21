- Категория
Цены на топливо 21 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 21 августа 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,99 грн (-56 коп.)
|А-95
|58,60 грн (-32 коп.)
|А-92
|56,65 грн (-1,56 грн.)
|ДТ
|55,79 грн (-27 коп.)
|Газ
|34,28 грн (-17 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|63,14
|56,99
|56,49
|53,99
|32,99
|SOCAR
|63,99
|60,82
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|56,07
|33,10
|БРСМ-Нафта
|53,52
|50,86
|32,70
Напомним, цены на нефть продолжают расти, достигнув двухнедельного максимума. Этому способствует высокий спрос в США и неопределенность прекращения войны в Украине. Нефтяные фьючерсы Brent выросли до $67,25 за баррель, а американской нефти WTI — до $63,16 за баррель.