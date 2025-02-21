Цены на топливо 21 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 21 февраля 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,19 грн (0 коп.);

: 60,19 грн (0 коп.); Бензин А-95 : 56,90 грн (0 коп.);

: 56,90 грн (0 коп.); Бензин А-92 : 54,07 грн (+1 коп.);

: 54,07 грн (+1 коп.); Дизельное топливо : 55,30 грн (+1 коп.);

: 55,30 грн (+1 коп.); Газ автомобильный : 37,05 грн (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 57,96 грн;

: 57,96 грн; Бензин А-95 : 55,96 грн;

: 55,96 грн; Бензин А-92 : 53,89 грн;

: 53,89 грн; Дизельное топливо : 54,49 грн;

: 54,49 грн; Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельное топливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,82 грн;

: 58,82 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельное топливо : 54,78 грн;

: 54,78 грн; Газ автомобильный : 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельное топливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобильный: 35,27 грн.

Напомним, Антимонопольный комитет изучает соглашение о передаче 245 бывших АЗС Коломойским компаниям "Макс Энерго Ресурс" и "МГК Рейл". В прошлом году компания "Макс Энерго Ресурс" победила на торгах на приобретение 245 автозаправочных станций группы "Приват" (сети ANP и "Авиас") и 33 земельных участка, находившихся в залоге ПриватБанка, предложив на аукционе наивысшую цену 695,9