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Цены на топливо 21 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 21 февраля 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
- Бензин А-95 премиум : 60,19 грн (0 коп.);
- Бензин А-95 : 56,90 грн (0 коп.);
- Бензин А-92 : 54,07 грн (+1 коп.);
- Дизельное топливо : 55,30 грн (+1 коп.);
- Газ автомобильный : 37,05 грн (0 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
- Бензин А-95 : 56,00 грн;
- Дизельное топливо : 55,00 грн;
- Газ автомобильный : 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум : 57,96 грн;
- Бензин А-95 : 55,96 грн;
- Бензин А-92 : 53,89 грн;
- Дизельное топливо : 54,49 грн;
- Газ автомобильный : 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
- Бензин А-95 : 59,49 грн;
- Дизельное топливо : 57,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум : 58,82 грн;
- Бензин А-95 : 56,49 грн;
- Дизельное топливо : 54,78 грн;
- Газ автомобильный : 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95 : 53,82 грн;
- Дизельное топливо : 50,40 грн;
- Газ автомобильный: 35,27 грн.
Напомним, Антимонопольный комитет изучает соглашение о передаче 245 бывших АЗС Коломойским компаниям "Макс Энерго Ресурс" и "МГК Рейл". В прошлом году компания "Макс Энерго Ресурс" победила на торгах на приобретение 245 автозаправочных станций группы "Приват" (сети ANP и "Авиас") и 33 земельных участка, находившихся в залоге ПриватБанка, предложив на аукционе наивысшую цену 695,9