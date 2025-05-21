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Цены на топливо 21 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

горючее
Актуальные цены на топливо 21 мая 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 21 мая 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 58,70 грн (0 коп.)
А-95 54,48 грн (0 коп.)
А-92 51,96 грн (+2 коп.)
ДТ 52,64 грн (0 коп.)
Газ 34,96 грн (-19 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 60,99 57,99 55,99 36,49
UPG 55,40 52,90 50,90 34,02
WOG 60,99 57,99 55,99 36,48
УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 50,99 33,99
SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,81
AMIC 57,49 55,25 53,28 34,27
БРСМ-Нафта 50,92 49,09 33,52

Напомним, мировые цены на нефть демонстрируют спад на фоне снижения кредитного рейтинга США агентством Moody's и обнародованных в Китае слабых данных по промышленному производству и розничным продажам. Аналитики увязывают эти факторы с повышенным риском глобального экономического замедления.

Автор:
Татьяна Бессараб