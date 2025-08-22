Запланована подія 2

Цены на топливо 22 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

азс, заправка, бензин
Актуальные цены на топливо 22 августа 2025 года / Freepik

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 22 августа 2025 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 62,05 грн (-93 коп.)
А-95 57,07 грн (-1,53 грн)
А-92 56,58 грн (-7 коп.)
ДТ 54,27 грн (-1,51 грн)
Газ 33,52 грн (-75 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 62,99 56,99 53,99 33,49
UPG 61,90 58,90 55,90 34,02
WOG 62,99 56,99 53,99 33,48
УКРНАФТА 63,14 56,99 56,49 53,99 32,99
SOCAR 63,99 60,82 57,82 34,65
AMIC 59,99 57,10 55,99 54,20 33,10
БРСМ-Нафта 53,46 50,69 32,52

Напомним, цены на нефть продолжают расти, достигнув двухнедельного максимума. Этому способствует высокий спрос в США и неопределенность прекращения войны в Украине. Нефтяные фьючерсы Brent выросли до $67,25 за баррель, а американской нефти WTI — до $63,16 за баррель.

Автор:
Татьяна Бессараб