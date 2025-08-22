- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 22 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 22 августа 2025 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,05 грн (-93 коп.)
|А-95
|57,07 грн (-1,53 грн)
|А-92
|56,58 грн (-7 коп.)
|ДТ
|54,27 грн (-1,51 грн)
|Газ
|33,52 грн (-75 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|62,99
|56,99
|53,99
|33,49
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|62,99
|56,99
|53,99
|33,48
|УКРНАФТА
|63,14
|56,99
|56,49
|53,99
|32,99
|SOCAR
|63,99
|60,82
|57,82
|34,65
|AMIC
|59,99
|57,10
|55,99
|54,20
|33,10
|БРСМ-Нафта
|53,46
|50,69
|32,52
Напомним, цены на нефть продолжают расти, достигнув двухнедельного максимума. Этому способствует высокий спрос в США и неопределенность прекращения войны в Украине. Нефтяные фьючерсы Brent выросли до $67,25 за баррель, а американской нефти WTI — до $63,16 за баррель.