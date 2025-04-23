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Цены на топливо 23 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 23 апреля 2025 (среда ), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,63 грн (-1 коп.)
|А-95
|54,96 грн (0 коп.)
|А-92
|52,57 грн (-4 коп.)
|ДТ
|53,70 грн (-2 коп.)
|Газ
|35,37 грн (+3 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,78
|54,41
|35,13
|БРСМ-Нафта
|51,52
|49,38
|33,94
Напомним, Россия ухудшила свой прогноз по экспорту нефти в этом году и снизила ожидания относительно цен на нее. Хотя бюджет РФ получит меньше доходов от продажи черного золота, это не повлияет на способность Кремля финансировать войну. Дополнительные средства на покрытие расходов примут из Фонда национального благосостояния.