Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 23 ноября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 87,25 грн (-1,51 грн) А-95 83,68 грн (-2,16 грн) А-92 78,55 грн (-3,36 грн) ДТ 98,67 грн (-1,60 грн) Газ 62,17 грн (-23 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 90,90 87,90 101,90 63,90 UPG 84,90 82,90 97,35 61,90 WOG 90,90 87,90 101,90 63,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 96,90 61,90 SOCAR 92,90 89,90 104,00 64,90 AMIC 85,90 82,01 97,96 63,24 БРСМ-Нафта 80,26 95,89 59,90