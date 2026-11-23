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Цены на топливо 23 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 23 ноября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|87,25 грн (-1,51 грн)
|А-95
|83,68 грн (-2,16 грн)
|А-92
|78,55 грн (-3,36 грн)
|ДТ
|98,67 грн (-1,60 грн)
|Газ
|62,17 грн (-23 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|90,90
|87,90
|101,90
|63,90
|UPG
|84,90
|82,90
|97,35
|61,90
|WOG
|90,90
|87,90
|101,90
|63,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|96,90
|61,90
|SOCAR
|92,90
|89,90
|104,00
|64,90
|AMIC
|85,90
|82,01
|97,96
|63,24
|БРСМ-Нафта
|80,26
|95,89
|59,90
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.