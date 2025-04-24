Цены на топливо 24 апреля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 24 апреля 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,64 грн (+1 коп.) А-95 54,83 грн (-13 коп.) А-92 52,62 грн (+5 коп.) ДП 53,57 грн (-13 коп.) Газ 35,37 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,78 54,41 35,16 БРСМ-Нафта 51,39 49,38 33,87

Напомним, в апреле 2025 года количество лицензий на право розничной торговли горючим в Украине существенно сократилось – с 6574 в начале января до 5914 по состоянию на 15 апреля. Общее сокращение составляет более 11%.