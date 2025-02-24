- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 24 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 февраля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
- Бензин А-95 премиум: 60,20 грн (+1 коп.);
- Бензин А-95: 56,89 грн (-1 коп.);
- Бензин А-92: 54,09 грн (+2 коп.);
- Дизельное топливо: 55,29 грн (-1 коп.);
- Газ автомобильный: 36,95 грн (-10 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельное топливо: 55,00 грн;
- Газ автомобильный: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 57,96 грн;
- Бензин А-95: 55,96 грн;
- Бензин А-92: 53,99 грн;
- Дизельное топливо: 54,49 грн;
- Газ автомобильный: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
- Бензин А-95 : 59,49 грн;
- Дизельное топливо : 57,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельное топливо: 54,78 грн;
- Газ автомобильный: 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,76 грн;
- Дизельное топливо: 50,40 грн;
- Газ автомобильный: 35,35 грн.
Напомним, в январе поставки автогаза из-за границы в Украину составили 46,3 тыс тонн, что является наименьшим показателем с мая 2022 года. По сравнению с декабрем 2024 отгрузка автогаза сократилась на 35%, а по сравнению с январем прошлого года — на 9%. Эксперты отмечают, что низкие январские показатели импорта частично обусловлены накоплением ресурса в декабре до увеличения акцизных ставок на продукт с начала 2025 года.