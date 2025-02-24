Цены на топливо 24 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 24 февраля 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,20 грн (+1 коп.);

: 60,20 грн (+1 коп.); Бензин А-95 : 56,89 грн (-1 коп.);

: 56,89 грн (-1 коп.); Бензин А-92 : 54,09 грн (+2 коп.);

: 54,09 грн (+2 коп.); Дизельное топливо : 55,29 грн (-1 коп.);

: 55,29 грн (-1 коп.); Газ автомобильный: 36,95 грн (-10 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 57,96 грн;

: 57,96 грн; Бензин А-95 : 55,96 грн;

: 55,96 грн; Бензин А-92 : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Дизельное топливо : 54,49 грн;

: 54,49 грн; Газ автомобильный: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельное топливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельное топливо : 54,78 грн;

: 54,78 грн; Газ автомобильный: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,76 грн;

: 53,76 грн; Дизельное топливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобильный: 35,35 грн.

Напомним, в январе поставки автогаза из-за границы в Украину составили 46,3 тыс тонн, что является наименьшим показателем с мая 2022 года. По сравнению с декабрем 2024 отгрузка автогаза сократилась на 35%, а по сравнению с январем прошлого года — на 9%. Эксперты отмечают, что низкие январские показатели импорта частично обусловлены накоплением ресурса в декабре до увеличения акцизных ставок на продукт с начала 2025 года.