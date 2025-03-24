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Цены на топливо 24 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?

азс
Актуальные цены на топливо 24 марта 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 24 марта 2025 (понедельник), в Украине средние цены на топливо существенно изменились.

  • Бензин А-95 премиум: 59,16 грн (-19 коп.);
  • Бензин А-95: 55,72 грн (-11 коп.);
  • Бензин А-92: 52,35 грн (-65 коп.);
  • Дизельное топливо: 54,33 грн (-12 коп.);
  • Газ автомобильный: 36,34 грн (-10 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 58,99 грн;
  • Дизельное топливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,97 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум: 55,90 грн;
  • Бензин А-95: 53,90 грн;
  • Дизельное топливо: 52,90 грн;
  • Газ автомобильный: 35,32 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 58,99 грн;
  • Дизельное топливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,48 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум: 51,99 грн;
  • Бензин А-95: 52,99 грн;
  • Бензин А-92: 51,99 грн;
  • Дизельное топливо: 51,99 грн;
  • Газ автомобильный: 34,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум: 60,82 грн;
  • Бензин А-95: 57,66 грн;
  • Дизельное топливо: 56,82 грн;
  • Газ автомобильный: 37,32 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум: 58,66 грн;
  • Бензин А-95: 56,28 грн;
  • Дизельное топливо: 54,70 грн;
  • Газ автомобильный: 36,09 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 52,66 грн;
  • Дизельное топливо: 50,08 грн;
  • Газ автомобильный: 34,58 грн.

Напомним, санкции США против покупателей иранской нефти развернули глобальный тренд на нефтяных рынках по росту. Несмотря на это, цены на горючее на украинском рынке еще не полностью отыграли предварительный тренд по снижению нефтяных котировок. Таким образом, на украинских АЗС продолжат дешеветь бензин, дизель и автогаз.

Автор:
Татьяна Бессараб