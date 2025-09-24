- Категория
Цены на топливо 24 сентября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 сентября 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,26 грн (-1 коп.)
|А-95
|58,72 грн (-2 коп.)
|А-92
|56,80грн (-3 коп.)
|ДТ
|55,87 грн (-1 коп.)
|Газ
|34,33 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|60,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|56,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,66
|60,82
|57,82
|34,48
|AMIC
|61,99
|58,91
|56,99
|56,10
|33,23
|БРСМ-Нафта
|54,02
|50,62
|32,62
Напомним, в прошлом месяце импорт дизельного топлива в Украину достиг рекордного уровня за последний год, увеличившись на 22% до более чем 650 тыс. тонн. Это явилось ответом рынка на остановку Кременчугского НПЗ и сезонную активизацию.