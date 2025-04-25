Цены на топливо 25 апреля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза.

Сегодня, 25 апреля 2025 (пятница ), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,55 грн (-9 коп.) А-95 54,40 грн (-43 коп.) А-92 51,93 грн (-69 коп.) ДТ 53,19 грн (-38 коп.) Газ 35,20 грн (-16 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.