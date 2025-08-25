Цены на топливо 25 августа 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 25 августа 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,12 грн (+1,07 грн) А-95 58,65 грн (+1,59 грн) А-92 57,73 грн (+1,15 грн) ДТ 55,84 грн (+1,57 грн) Газ 34,39 грн (+87 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99 SOCAR 59,99 56,99 53,99 33,81 AMIC 61,66 58,88 56,99 56,02 33,10 БРСМ-Нафта 53,46 50,79 32,85

Напомним, в понедельник, 25 августа, цены на нефть выросли. Это произошло из-за опасений возможных перебоев в поставках российской нефти после поражения российских энергетических объектов украинскими беспилотниками.