Цены на топливо 25 августа 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 25 августа 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,12 грн (+1,07 грн)
|А-95
|58,65 грн (+1,59 грн)
|А-92
|57,73 грн (+1,15 грн)
|ДТ
|55,84 грн (+1,57 грн)
|Газ
|34,39 грн (+87 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|57,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|59,99
|56,99
|53,99
|33,81
|AMIC
|61,66
|58,88
|56,99
|56,02
|33,10
|БРСМ-Нафта
|53,46
|50,79
|32,85
Напомним, в понедельник, 25 августа, цены на нефть выросли. Это произошло из-за опасений возможных перебоев в поставках российской нефти после поражения российских энергетических объектов украинскими беспилотниками.