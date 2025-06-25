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Цены на топливо 25 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 25 июня 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,12 грн (0 коп.)
|А-95
|58,91 грн (+2 коп.)
|А-92
|57,44 грн (-1 коп.)
|ДТ
|55,96 грн (+2 коп.)
|Газ
|34,53 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|57,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,49
|58,88
|55,78
|33,19
|БРСМ-Нафта
|54,46
|51,09
|33,03
Напомним, мировые фондовые рынки продемонстрировали рост, а доллар США продолжил свое падение. Это произошло после вступления в силу соглашения о прекращении огня, которое положило конец 12-дневному конфликту между Ираном и Израилем. В то же время цены на нефть снизились почти до двухнедельного минимума, поскольку уменьшились опасения по поводу возможных перебоев в поставках.