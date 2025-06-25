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Цены на топливо 25 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

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Актуальные цены на топливо 25 июня 2025 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 25 июня 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 63,12 грн (0 коп.)
А-95 58,91 грн (+2 коп.)
А-92 57,44 грн (-1 коп.)
ДТ 55,96 грн (+2 коп.)
Газ 34,53 грн (+1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99
UPG 61,90 58,90 55,90 34,02
WOG 64,99 61,99 58,99 35,98
УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99
SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65
AMIC 61,49 58,88 55,78 33,19
БРСМ-Нафта 54,46 51,09 33,03

Напомним, мировые фондовые рынки продемонстрировали рост, а доллар США продолжил свое падение. Это произошло после вступления в силу соглашения о прекращении огня, которое положило конец 12-дневному конфликту между Ираном и Израилем. В то же время цены на нефть снизились почти до двухнедельного минимума, поскольку уменьшились опасения по поводу возможных перебоев в поставках.

Автор:
Татьяна Бессараб