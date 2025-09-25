Цены на топливо 25 сентября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 25 сентября 2025 (четверг), в Украине наблюдается незначительное повышение средних цен на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,27 грн (+1 коп.) А-95 58,73 грн (+1 коп.) А-92 56,83грн (+3 коп.) ДТ 55,88 грн (+1 коп.) Газ 34,33 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,23 БРСМ-Нафта 54,02 50,62 32,58

Напомним, несмотря на удешевление нефти на мировом рынке, рынок горючего в Украине замер, поскольку трейдеры бензина и дизеля вынуждены переориентировать поставки из порта Констанца, который может оказаться под санкциями, на терминалы Греции и Италии.