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Цены на топливо 26 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 февраля 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
- Бензин А-95 премиум: 60,19 грн (-1 коп.);
- Бензин А-95: 56,89 грн (0 коп.);
- Бензин А-92: 54,05 грн (-4 коп.);
- Дизельное топливо: 55,28 грн (-1 коп.);
- Газ автомобильный: 36,98 грн (+1 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельное топливо: 55,00 грн;
- Газ автомобильный: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельное топливо: 58,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум: 57,96 грн;
- Бензин А-95: 55,96 грн;
- Бензин А-92: 53,99 грн;
- Дизельное топливо: 54,49 грн;
- Газ автомобильный: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум: 61,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельное топливо: 57,99 грн;
- Газ автомобильный: 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельное топливо: 54,78 грн;
- Газ автомобильный: 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельное топливо: 50,40 грн;
- Газ автомобильный: 35,45 грн.
Напомним, в Украине с 26 февраля 2025 года стартует процесс предоставления доступа к электронной системе репортинга (ERS) для участников рынка нефти и нефтепродуктов через регистрацию и подписание соответствующих договоров. Это система отчетности по минимальным запасам нефти и нефтепродуктов в Украине.