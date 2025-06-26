- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 26 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 июня 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,12 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,91 грн (0 коп.)
|А-92
|57,47 грн (+3 коп.)
|ДТ
|55,95 грн (-1 коп.)
|Газ
|34,52 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|57,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,49
|58,88
|55,78
|33,25
|БРСМ-Нафта
|54,46
|51,09
|33,03
Напомним, за дни военных действий между Израилем и Ираном цена горючего в Украине выросла. Отечественные АЗС отреагировали на скачок мировых котировок и рост стоимости нефтепродуктов в оптовом сегменте. В частности, ОККО, WOG и государственная Ukrnafta синхронно подняли цены на бензин и дизтопливо более чем на 3 грн за литр.