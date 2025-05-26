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Цены на топливо 26 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 мая 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,70 грн (0 коп.)
|А-95
|54,49 грн (+3 коп.)
|А-92
|52,02 грн (+7 коп.)
|ДТ
|52,62 грн (0 коп.)
|Газ
|34,89 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|36,49
|UPG
|55,40
|52,90
|50,90
|34,02
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|36,48
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|50,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,31
|AMIC
|57,49
|55,25
|53,23
|34,00
|БРСМ-Нафта
|50,92
|49,09
|33,46
Напомним, цены на нефть выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока торговых переговоров с Европейским Союзом до июля. Это уменьшило опасения возможного введения новых тарифов, которые могли бы негативно повлиять на мировую экономику и спрос на энергоносители.