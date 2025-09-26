- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 26 сентября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 26 сентября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,27 грн (0 коп.)
|А-95
|58,72 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,83грн (0 коп.)
|ДТ
|55,87 грн (-1 коп.)
|Газ
|34,32 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|56,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,66
|60,82
|57,82
|34,48
|AMIC
|61,99
|58,91
|56,99
|56,10
|33,23
|БРСМ-Нафта
|53,96
|50,56
|32,55
Напомним, в августе спрос на горючее достиг пиковых значений за 11 месяцев. В прошлом месяце фиксировался рост темпов импорта дизеля по сравнению с июлем. Объемы импорта за 13 дней августа по сравнению с аналогичным периодом июля выросли на 28,9%, в то время как среднесуточный показатель импорта вырос на 6,4% до 18,4 тыс. т. 43,8% общего объема приходится на танкерные поставки по Дунаю и Черному морю.