Цены на топливо 26 сентября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 26 сентября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,27 грн (0 коп.) А-95 58,72 грн (-1 коп.) А-92 56,83грн (0 коп.) ДТ 55,87 грн (-1 коп.) Газ 34,32 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,23 БРСМ-Нафта 53,96 50,56 32,55

Напомним, в августе спрос на горючее достиг пиковых значений за 11 месяцев. В прошлом месяце фиксировался рост темпов импорта дизеля по сравнению с июлем. Объемы импорта за 13 дней августа по сравнению с аналогичным периодом июля выросли на 28,9%, в то время как среднесуточный показатель импорта вырос на 6,4% до 18,4 тыс. т. 43,8% общего объема приходится на танкерные поставки по Дунаю и Черному морю.

