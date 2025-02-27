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Цены на топливо 27 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

асзс
Актуальные цены на горючее 27 февраля 2025 года. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 27 февраля 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум: 60,20 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-95: 56,90 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-92: 54,09 грн (+5 коп.);
  • Дизельное топливо: 55,29 грн (+1 коп.);
  • Газ автомобильный: 36,98 грн (+1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
  • Бензин А-95 : 56,00 грн;
  • Дизельное топливо : 55,00 грн;
  • Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум : 57,96 грн;
  • Бензин А-95 : 55,96 грн;
  • Бензин А-92 : 53,99 грн;
  • Дизельное топливо : 54,49 грн;
  • Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
  • Бензин А-95 : 59,49 грн;
  • Дизельное топливо : 57,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум : 58,99 грн;
  • Бензин А-95 : 56,49 грн;
  • Дизельное топливо : 54,78 грн;
  • Газ автомобильный : 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95 : 53,82 грн;
  • Дизельное топливо : 50,40 грн;
  • Газ автомобильный: 35,45 грн.

Напомним, в Украине с 26 февраля 2025 г. стартовал процесс предоставления доступа к электронной системе репортинга (ERS) для участников рынка нефти и нефтепродуктов через регистрацию и подписание соответствующих договоров. Это система отчетности по минимальным запасам нефти и нефтепродуктов в Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб