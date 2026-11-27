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Цены на топливо 27 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 27 ноября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|83,85 грн (-1,24 грн)
|А-95
|80,54 грн (-95 коп.)
|А-92
|77,66 грн (-28 коп.)
|ДТ
|95,35 грн (-1,20 грн)
|Газ
|61,31 грн (-22 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|87,90
|84,90
|99,90
|62,90
|UPG
|78,90
|76,90
|91,90
|60,90
|WOG
|87,90
|84,90
|99,99
|62,90
|УКРНАФТА
|79,90
|79,90
|77,90
|93,90
|60,90
|SOCAR
|88,90
|85,90
|101,00
|62,90
|AMIC
|83,34
|80,43
|95,85
|62,59
|БРСМ-Нафта
|77,13
|91,96
|59,62
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.