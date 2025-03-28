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Цены на топливо 28 марта 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 28 марта 2025 года ( пятница ), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|59,22 грн (-1 коп.)
|А-95
|55,68 грн (+1 коп.)
|А-92
|52,61 грн (0 коп.)
|ДТ
|54,37 грн (0 коп.)
|Газ
|36,16 грн (-16 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|55,59
|53,59
|52,59
|52,59
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|37,32
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,54
|35,95
|БРСМ-Нафта
|52,79
|50,08
|34,55
Напомним, с 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины введено в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (КАФ). Также во Львове два уже действующих комплекса получили дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта.