Цены на топливо 28 мая 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 28 мая 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,85 грн (-1 коп.) А-95 54,58 грн (-1 коп.) А-92 52,00 грн (0 коп.) ДТ 52,59 грн (-2 коп.) Газ 34,86 грн (-1 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 36,49 UPG 56,40 53,90 50,90 34,02 WOG 60,99 57,99 55,99 36,48 УКРНАФТА 56,49 53,49 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,31 AMIC 57,32 55,12 53,07 33,78 БРСМ-Нафта 50,92 49,06 33,46

Напомним, цены на нефть выросли в среду, 28 мая, поскольку инвесторы учли риски для поставок после того, как США запретили торговлю акциями Chevron от экспорта сырой нефти из Венесуэлы по новому разрешению на активы. Однако ожидания по увеличению добычи ОПЕК+ сдерживали значительный рост.