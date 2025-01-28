Цены на топливо 28 января 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 28 января 2025 года (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,27 грн (0 коп.);

: 60,27 грн (0 коп.); Бензин А-95 : 56,95 грн (0 коп.);

: 56,95 грн (0 коп.); Бензин А-92 : 54,42 грн (+2 коп.);

: 54,42 грн (+2 коп.); Дизельное топливо : 55,23 грн (+1 коп.);

: 55,23 грн (+1 коп.); Газ автомобильный : 37,15 грн (-1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 58,85 грн;

: 58,85 грн; Бензин А-95 : 56,65 грн;

: 56,65 грн; Бензин А-92 : 54,45 грн;

: 54,45 грн; Дизельное топливо : 54,45 грн;

: 54,45 грн; Газ автомобильный : 36,63 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,66 грн;

: 61,66 грн; Бензин А-95 : 59,66 грн;

: 59,66 грн; Дизельное топливо : 58,16 грн;

: 58,16 грн; Газ автомобильный : 37,99 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,66 грн;

: 58,66 грн; Бензин А-95 : 56,57 грн;

: 56,57 грн; Дизельное топливо : 54,83 грн;

: 54,83 грн; Газ автомобильный : 36,59 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,76 грн;

: 53,76 грн; Дизельное топливо : 50,38 грн;

: 50,38 грн; Газ автомобильный : 35,34 грн.

Напомним, Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США объявил чрезвычайное положение в энергетике страны и пообещал увеличить добычу нефти. Эти заявления уже повлияли на нефтяной рынок, остановив длительный период роста цен на нефть. В результате снизились оптовые цены на бензин и дизель, что стабилизировало стоимость топлива на большинстве АЗС. Автогаз также подешевел в опте, но на заправках сохраняет потенциал к росту. Детальнее о том, чего ждать на украинских заправках, читайте в материале Delo.ua.