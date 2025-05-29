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Цены на топливо 29 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 29 мая 2025 года (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,87 грн (+1 коп.)
|А-95
|54,58 грн (0 коп.)
|А-92
|52,00 грн (0 коп.)
|ДТ
|52,60 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,85 грн (-1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|36,49
|UPG
|56,40
|53,90
|50,90
|34,02
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|36,48
|УКРНАФТА
|56,49
|53,49
|51,99
|50,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,31
|AMIC
|57,32
|55,12
|53,07
|33,70
|БРСМ-Нафта
|50,92
|49,06
|33,42
Напомним, в четверг, 29 мая, цены на нефть выросли примерно на 1 доллар за баррель. Это произошло после того, как суд США заблокировал большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.