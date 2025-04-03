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Цены на топливо 3 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 3 апреля 2025 (четверг ), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|59,33 грн (+6 коп.)
|А-95
|55,73 грн (+5 коп.)
|А-92
|53,03 грн (+24 коп.)
|ДТ
|54,40 грн (+3 коп.)
|Газ
|36,13 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|56,14
|54,14
|53,14
|53,14
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,54
|35,89
|БРСМ-Нафта
|52,82
|50,04
|34,56
Напомним, в начале недели, 31 марта, мировые цены на нефть снизились, приближаясь к первому квартальному падению за последние два квартала. Это произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин в размере 25-50% для покупателей российской нефти, если Москва будет мешать его усилиям по прекращению войны в Украине.