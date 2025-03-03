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Цены на топливо 3 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?

АЗС
Актуальные цены на горючее 3 марта 2025 года. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 3 марта 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум: 60,20 грн. (0 коп.);
  • Бензин А-95: 56,89 грн (-1 коп.);
  • Бензин А-92: 54,09 грн (-2 коп.);
  • Дизельное топливо: 55,29 грн (-1 коп.);
  • Газ автомобильный: 36,97 грн (-1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельное топливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобильный: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум: 57,96 грн;
  • Бензин А-95: 55,96 грн;
  • Бензин А-92 : 53,99 грн;
  • Дизельное топливо: 54,49 грн;
  • Газ автомобильный: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельное топливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобильный: 37,99 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельное топливо: 54,81 грн;
  • Газ автомобильный: 36,30 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,76 грн;
  • Дизельное топливо: 50,40 грн;
  • Газ автомобильный: 35,42 грн.

Напомним, цены на нефть в понедельник, 3 марта, резко выросли, поскольку положительные данные по производству из Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, вызвали оптимизм по спросу на топливо. Рост произошел после официальных данных в субботу, показавших, что производственная деятельность Китая выросла в феврале быстрее всего за три месяца, поскольку новые заказы и большие объемы закупок привели к значительному росту производства.

Автор:
Татьяна Бессараб