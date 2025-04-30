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Цены на топливо 30 апреля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 30 апреля 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,63 грн (0 коп.)
|А-95
|54,81 грн (0 коп.)
|А-92
|52,61 грн (+2 коп.)
|ДТ
|53,54 грн (-1 коп.)
|Газ
|35,32 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,67
|54,20
|34,85
|БРСМ-Нафта
|51,46
|49,38
|33,88
Напомним, цены на нефти Brent и WTI падают третью сессию, достигнув самого низкого уровня за две недели. Падение цен на нефть, вероятно, станет самым большим месячным падением за три года.
О том, какими будут цены на АЗС в мае, разбирался журналист Delo.ua.