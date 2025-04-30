Цены на топливо 30 апреля 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Сегодня, 30 апреля 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 58,63 грн (0 коп.) А-95 54,81 грн (0 коп.) А-92 52,61 грн (+2 коп.) ДТ 53,54 грн (-1 коп.) Газ 35,32 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,67 54,20 34,85 БРСМ-Нафта 51,46 49,38 33,88

Напомним, цены на нефти Brent и WTI падают третью сессию, достигнув самого низкого уровня за две недели. Падение цен на нефть, вероятно, станет самым большим месячным падением за три года.

О том, какими будут цены на АЗС в мае, разбирался журналист Delo.ua.