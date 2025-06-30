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Цены на топливо 30 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 30 июня 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,12 грн (0 коп.)
|А-95
|58,92 грн (+2 коп.)
|А-92
|57,48 грн (0 коп.)
|ДТ
|55,88 грн (-4 коп.)
|Газ
|34,51 грн (+1 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|57,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,49
|58,94
|55,86
|33,22
|БРСМ-Нафта
|54,49
|50,96
|33,03
Напомним, цены на нефть снизились в понедельник на фоне уменьшения геополитического напряжения на Ближнем Востоке и ожиданий, что ОПЕК может увеличить добычу в августе. Это повысило прогнозы по предложению на рынке, хотя неопределенность по глобальному спросу сохраняется.