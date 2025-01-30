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Цены на топливо 30 января 2025: сколько стоит бензин сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 30 января 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
- Бензин А-95 премиум : 60,27 грн (+1 коп.);
- Бензин А-95 : 56,96 грн (+2 коп.);
- Бензин А-92 : 54,42 грн (+5 коп.);
- Дизельное топливо : 55,31 грн (+7 коп.);
- Газ автомобильный : 37,17 грн (+3 коп.).
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
OKKO
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
- Бензин А-95 : 56,00 грн;
- Дизельное топливо : 55,00 грн;
- Газ автомобильный : 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,99 грн;
- Газ автомобильный : 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 премиум : 58,85 грн;
- Бензин А-95 : 56,65 грн;
- Бензин А-92 : 54,45 грн;
- Дизельное топливо : 54,45 грн;
- Газ автомобильный : 36,63 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 премиум : 61,66 грн;
- Бензин А-95 : 59,99 грн;
- Дизельное топливо : 58,32 грн;
- Газ автомобильный : 37,99 грн.
AMIC
- Бензин А-95 премиум : 58,66 грн;
- Бензин А-95 : 56,57 грн;
- Дизельное топливо : 54,83 грн;
- Газ автомобильный : 36,59 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95 : 53,82 грн;
- Дизельное топливо : 50,48 грн;
- Газ автомобильный : 35,34 грн.
Напомним, Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США объявил чрезвычайное положение в энергетике страны и пообещал увеличить добычу нефти. Эти заявления уже повлияли на нефтяной рынок, остановив длительный период роста цен на нефть. В результате снизились оптовые цены на бензин и дизель, что стабилизировало стоимость топлива на большинстве АЗС. Автогаз также подешевел в группе, но на заправках сохраняет потенциал к росту. Детальнее о том, чего ждать на украинских заправках, читайте в материале Delo.ua.