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Цены на топливо 31 января 2025: сколько стоит бензин сегодня?

цены на бензин, АЗС
Актуальные цены на бензин и дизтопливо в Украине. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 31 января 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум : 60,27 грн (0 коп.);
  • Бензин А-95 : 56,96 грн (0 коп.);
  • Бензин А-92 : 54,42 грн (0 коп.);
  • Дизельное топливо : 55,32 грн (0 коп.);
  • Газ автомобильный : 37,17 грн (+1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
  • Бензин А-95 : 56,00 грн;
  • Дизельное топливо : 55,00 грн;
  • Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум : 58,85 грн;
  • Бензин А-95 : 56,65 грн;
  • Бензин А-92 : 54,45 грн;
  • Дизельное топливо : 54,45 грн;
  • Газ автомобильный : 36,63 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум : 61,66 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,32 грн;
  • Газ автомобильный : 38,32 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум : 58,66 грн;
  • Бензин А-95 : 56,57 грн;
  • Дизельное топливо : 54,86 грн;
  • Газ автомобильный : 36,59 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95 : 53,82 грн;
  • Дизельное топливо : 50,48 грн;
  • Газ автомобильный : 35,34 грн.

Напомним, Государственная экологическая инспекция Украины с 1 января 2025 года возобновила плановые проверки непродовольственной продукции, в частности качества автомобильных бензинов, дизельного горючего, судового и котельного топлива. Такие проверки, относящиеся к рыночному надзору, были временно прекращены во время военного положения, но теперь возобновляются в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб