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Цены на топливо 4 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 апреля 2025 (пятница ), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|59,40 грн (+7 коп.)
|А-95
|55,76грн (+3 коп.)
|А-92
|53,26 грн (+27 коп.)
|ДТ
|54,44 грн (+4 коп.)
|Газ
|36,12 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|56,49
|54,49
|53,49
|53,49
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,52
|35,81
|БРСМ-Нафта
|52,76
|50,04
|34,56
Напомним, цены на вторичном рынке авто меняются: бензиновые и дизельные машины дорожают, электромобили дешевеют. В целом средняя цена всех подержанных автомобилей после падения в феврале ($5750) в марте начала расти и достигла $5900.