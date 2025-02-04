Цены на топливо 4 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 4 февраля 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Бензин А-95 премиум : 60,00 грн (0 коп.);

: 60,00 грн (0 коп.); Бензин А-95 : 56,83 грн (+1 коп.);

: 56,83 грн (+1 коп.); Бензин А-92 : 53,87 грн (+2 коп.);

: 53,87 грн (+2 коп.); Дизельное топливо : 55,24 грн (0 коп.);

: 55,24 грн (0 коп.); Газ автомобильный : 37,08 грн (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельное топливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельное топливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 премиум : 57,49 грн;

: 57,49 грн; Бензин А-95 : 55,49 грн;

: 55,49 грн; Бензин А-92 : 53,49 грн;

: 53,49 грн; Дизельное топливо : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельное топливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 премиум : 58,49 грн;

: 58,49 грн; Бензин А-95 : 56,52 грн;

: 56,52 грн; Дизельное топливо : 54,83 грн;

: 54,83 грн; Газ автомобильный : 36,53 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,86 грн;

: 53,86 грн; Дизельное топливо : 50,48 грн;

: 50,48 грн; Газ автомобильный : 35,40 грн.

Кстати, эксперты ожидают, что в течение февраля цены на бензин и дизель могут несколько снизиться, а цены на автогаз имеют незначительный потенциал к росту. Главными факторами являются динамика на внешних рынках: падение цен на нефть и небольшое увеличение индикатива LPG в средиземноморском регионе.