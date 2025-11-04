- Категория
Цены на топливо 4 ноября 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 ноября 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,32 грн (0 коп.)
|А-95
|58,34 грн (0 коп.)
|А-92
|56,78 грн (0 коп.)
|ДТ
|56,41 грн (+12 коп.)
|Газ
|34,33 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|59,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|56,90
|34,03
|WOG
|64,99
|61,99
|59,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|56,99
|56,99
|34,49
|SOCAR
|63,56
|60,85
|58,56
|34,41
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|57,04
|33,20
|БРСМ-Нафта
|53,99
|51,79
|32,62
Напомним, коалиция производителей ОПЕК+ договорилась об изменении своей стратегии, решив незначительно увеличить добычу нефти в декабре, но полностью приостановить ее рост в течение первого квартала 2026 года.