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Цены на топливо 7 февраля 2025: сколько стоит бензин сегодня?

азс
Цены на топливо в Украине почти не изменились. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 7 февраля 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

  • Бензин А-95 премиум : 60,03 грн (0 коп.);
  • Бензин А-95 : 56,87 грн (0 коп.);
  • Бензин А-92 : 53,85 грн (0 коп.);
  • Дизельное топливо : 55,25грн (-1 коп.);
  • Газ автомобильный : 37,08 грн (+1 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум : 58,00 грн;
  • Бензин А-95 : 56,00 грн;
  • Дизельное топливо : 55,00 грн;
  • Газ автомобильный : 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум : 61,99 грн;
  • Бензин А-95 : 59,99 грн;
  • Дизельное топливо : 58,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум : 57,49 грн;
  • Бензин А-95 : 55,49 грн;
  • Бензин А-92 : 53,49 грн;
  • Дизельное топливо : 53,99 грн;
  • Газ автомобильный : 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум : 61,32 грн;
  • Бензин А-95 : 59,49 грн;
  • Дизельное топливо : 57,99 грн;
  • Газ автомобильный : 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум : 58,49 грн;
  • Бензин А-95 : 56,52 грн;
  • Дизельное топливо : 54,75 грн;
  • Газ автомобильный : 36,48 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95 : 53,86 грн;
  • Дизельное топливо : 50,41 грн;
  • Газ автомобильный : 35,36 грн.

Напомним, эксперты ожидают, что в течение февраля цены на бензин и дизель могут несколько снизиться, а цены на автогаз имеют незначительный потенциал к росту. Главными факторами являются динамика на внешних рынках: падение цен на нефть и небольшое увеличение индикатива LPG в средиземноморском регионе.

Ранее Delo.ua писало, что компании, входящие в состав группы ОККО, суммарно уплатили 21,1 млрд грн налогов в бюджет и государственные фонды в 2024 году. Это на 5,6 млрд грн, или на 36% больше, чем в 2023 году. Из них 4,72 млрд грн приходится на налоги от операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование).

Автор:
Татьяна Бессараб