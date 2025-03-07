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Цены на топливо 7 марта 2025: сколько стоит бензин сегодня?

бензин
Актуальные цены на горючее 7 марта 2025 года. Фото: Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 7 марта 2025 (пятница), в Украине средние цены на топливо почти не изменились.

  • Бензин А-95 премиум: 60,20 грн. (0 коп.);
  • Бензин А-95: 56,88 грн (0 коп.);
  • Бензин А-92: 54,09 грн (0 коп.);
  • Дизельное топливо: 55,27 грн (0 коп.);
  • Газ автомобильный: 36,96 грн. (0 коп.).

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

OKKO

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 премиум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельное топливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобильный: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 премиум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельное топливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобильный: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 премиум: 57,96 грн;
  • Бензин А-95: 55,96 грн;
  • Бензин А-92 : 53,99 грн;
  • Дизельное топливо: 54,49 грн;
  • Газ автомобильный: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 премиум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельное топливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобильный: 37,99 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 премиум: 58,99 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельное топливо: 54,83 грн;
  • Газ автомобильный: 36,30 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,76 грн;
  • Дизельное топливо: 50,40 грн;
  • Газ автомобильный: 35,35 грн.

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.

Автор:
Татьяна Бессараб