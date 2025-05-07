- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 7 мая 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 7 мая 2025 года (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|58,69 грн (+7 коп.)
|А-95
|54,65 грн (+5 коп.)
|А-92
|51,97 грн (0 коп.)
|ДТ
|53,40 грн (0 коп.)
|Газ
|35,27 грн (+5 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ГП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|52,90
|51,40
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|51,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,70
|54,23
|34,68
|БРСМ-Нафта
|50,86
|49,38
|33,68
Следует отметить, что во вторник, 6 мая, нефть подорожала более чем на 1 доллар за баррель после предварительного обвала цен, вызванного планами ОПЕК+ по увеличению добычи. Рост обусловлен техническим восстановлением и спросом на выгодные покупки, однако опасения по поводу излишка предложения на рынке остаются актуальными.