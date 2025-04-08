Цены на топливо 8 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

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Сегодня, 8 апреля 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 59,49 грн (0 коп.) А-95 55,80 грн (-3 коп.) А-92 53,61 грн (-1 коп.) ДТ 54,45 грн (-3 коп.) Газ 36,11 грн (+2коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,90 53,90 52,90 35,32 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 56,99 54,99 53,99 53,99 34,99 SOCAR 60,82 57,66 56,82 36,82 AMIC 58,66 56,15 54,52 35,73 БРСМ-Нафта 52,69 49,88 34,54

Напомним, снижение мировых цен на нефть обрушило стоимость российской нефти Urals почти до 50 долларов за баррель. Это усиливает давление на государственный бюджет РФ, которое и так растет из-за военных расходов на агрессию против Украины.