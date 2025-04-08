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Цены на топливо 8 апреля 2025: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 8 апреля 2025 (вторник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|59,49 грн (0 коп.)
|А-95
|55,80 грн (-3 коп.)
|А-92
|53,61 грн (-1 коп.)
|ДТ
|54,45 грн (-3 коп.)
|Газ
|36,11 грн (+2коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|56,99
|54,99
|53,99
|53,99
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,52
|35,73
|БРСМ-Нафта
|52,69
|49,88
|34,54
Напомним, снижение мировых цен на нефть обрушило стоимость российской нефти Urals почти до 50 долларов за баррель. Это усиливает давление на государственный бюджет РФ, которое и так растет из-за военных расходов на агрессию против Украины.